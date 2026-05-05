Локс Пратт высказался о роли Драко Малфоя в сериале «Гарри Поттер»

13-летний актёр Локс Пратт на старте карьеры получил роли двух антагонистов — после Джека из «Повелителя мух» британец примеряет на себя образ Драко Малфоя в сериале «Гарри Поттер».

© Чемпионат.com

По словам актёра, такие роли для него интереснее, но больше он на них не согласится.

«Играть злодеев просто веселее, возможностей гораздо больше. Это лучше, чем вечно играть за хорошего парня. <...> Но не думаю, что после "Гарри Поттера" сразу соглашусь на ещё одну такую роль».

Пратт также сравнил двух своих персонажей — по его мнению, они сильно отличаются.

«Думаю, что это два совершенно разных вида печали и подлости. Драко любят, но на него оказывается ужасное давление со стороны семьи. Он не совсем тот, кем хочет быть, не может соответствовать ожиданиям отца. А вот в случае с Джеком я чувствовал, что у него своя жизнь. Его просто не любят, но ему это никогда не было нужно».

Актёр признался, что внёс в образ Драко в сериале новые черты — по его словам, герой будет сильно отличаться от того, что можно было видеть в фильмах.

Он по-прежнему очень похож на Драко, но я привношу в него что-то своё. В нём стало определённо больше глубины, мне не терпится дождаться момента, когда люди это увидят.