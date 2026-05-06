Звезда «Кадетства» назвал любимые фильмы о войне

Актер Владимир Стеклов признался «Абзацу», что ему нравятся многие фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

«Это настолько сегодня рифмуется с СВО, что я не побоюсь сказать, что это сегодня и сейчас происходит», — поделился артист.

Стеклов рассказал, что среди его любимых картин военных лет есть такие фильмы, как «На всю оставшуюся жизнь» Петра Фоменко и «Два бойца» Леонида Лукова.

Владимир Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

В мае 2023 года Стеклов рассказал о своей поездке в зону спецоперации России на Украине. По словам актера, в Донбассе он попал под обстрел.