Николь Кидман призналась в «помешанности» на русских

Николь Кидман - одна из популярнейших актрис наших дней - в подкасте Las Culturistas рассказала, что в юности была буквально "помешана на русских".

По словам звезды "Практической магии", она "росла, читая русскую литературу". Свой путь Кидман начала с Федора Достоевского, затем перешла к Льву Толстому и буквально влюбилась в их произведения.

Особенно сильное впечатление на актрису произвел роман-эпопея "Война и мир", после прочтения которого она отправилась в Санкт-Петербург - город, "поразивший" ее.

Резюмируя сказанное, Кидман отметила, что именно русские в ответе за ее творческое становление.

Новая экранизация одного из главных произведений Толстого - на этот раз в прочтении Сарика Андреасяна - выйдет в прокат в феврале 2027 года.

Кстати

В 2021 году Кидман исполнила роль русской эмигрантки Маши в мини-сериале "Девять совсем незнакомых людей" - экранизации одноименного бестселлера Лианы Мориарти.