Звезда «Разделения» захотел посмотреть первый советский фильм ужасов

Актер Адам Скотт признался в интервью сценаристу Александру Шебанову на платформе VK Видео, что не смотрел первый советский фильм ужасов – «Вий».

Скотт добавил, что режиссер Дэмиен Маккарти многое рассказал об этой картине, и ему захотелось посмотреть. Артист рассказал, что является большим поклонником хорроров. «Полтергейст», «Нечто» и «Сияние» — его любимые проекты в жанре ужасов.

Маккарти признался, что обожает «Вия». Он видел как и оригинальную картину 1967 года, так и ремейк 2014 года. Новый фильм режиссеру не понравился.

«А вот оригинал — просто отличный! Я люблю фильмы ужасов. Думаю, все, что я делаю, так или иначе чем-то вдохновлено. Но я всегда стараюсь привнести в фильм нечто своё, и, надеюсь, по итогу все отсылки складываются во что-то действительно оригинальное — то, чего люди раньше не видели», — поделился кинематографист.

Скотт и Маккарти вместе работали над ирландским хоррором «Хокум». Режиссер снял картину, а актер исполнил в ней главную роль. Артист признался, что во время проб ему было страшно читать сценарий. Он посчитал это отличным знаком.