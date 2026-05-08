«Это отдельная боль»: Александр Самойленко раскритиковал фильмы Сарика Андреасяна

Актер Александр Самойленко, известный по роли доктора Антонова в сериале «Папины дочки», раскритиковал фильмы режиссера Сарика Андреасяна. Своим мнением артист поделился в эфире шоу «Откройте, Давид!».

По словам Самойлова, он недоволен тем, как кинематографист адаптирует знаковые произведения русской литературы, в частности — пытается переложить стихи Александра Пушкина в прозу.

«Это отдельная боль. Например, то, что сейчас делают прекрасные мастера фотографии братья Андреасян… Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно?» — возмутился он.

Актер также рассказал, что после прочтения сценария отказался сниматься в фильме «Онегин». Кроме того, Самойленко попытался посмотреть фильм «Сказка о царе Салтане», но выдержал только десять минут. Единственным плюсом проектов Андреасянов артист назвал костюмы.

Однако актер положительно отозвался о Климе Шипенко, с которым работал над фильмами «Холоп» и «Салют-7». Последнюю картину он считает образцом современного патриотического кино.