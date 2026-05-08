Режиссер «Закулисья реальности» высказался о популярности фильма

Режиссёром фильма «Закулисье реальности» выступил блогер Кейн Парсонс. Он снял веб-сериал по крипипасте The Backrooms, которая стала популярной. Всё дошло до того, что Кейн выступил режиссёром большого фильма по городской страшилке.

По словам Парсонса, весь этот этап для него волнующий, интересный и важный. А ещё, как отметил постановщик, он довольно весёлый.

«Процесс перехода от децентрализованного открытого творческого проекта в интернете… это было странно, волнующе и невероятно весело!»

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Финн Беннетт. Премьера ленты в России состоится 4 июня.