Брендану Фрейзеру для съемок в «Мумии 4» понадобится удача

В начале февраля кинокомпания Universal Pictures подтвердила планы возрождения культовой франшизы «Мумия». Студия объявила о разработке четвёртой части серии, к главной роли вернётся оскароносный Брендан Фрейзер.

Спустя три месяца американский актёр побывал гостем на вечернем шоу Джимми Фэллона. Артист подтвердил, что уже готовится к съёмкам и потихоньку приводит себя в форму.

Ну что ж, мы снова собираем нашу банду. Это единственный способ вернуть франшизу. Мы дадим зрителям то, о чём они просили нас двадцать с чем-то лет. Так что, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Я стараюсь привести моё 57-летнее тело в форму.

Премьера фильма «Мумия 4» состоится 15 октября 2027 года. Вместе с Фрейзером вторую главную роль вновь исполнит Рэйчел Вайс. Сценарий пишет Дэвид Коггшолл («Семейный план»), а режиссёрами выступят Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт («Я буду искать»).