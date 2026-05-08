Натали Портман сыграет в психологическом триллере Pumping Black

Издание Variety сообщило, что началась разработка фильма Pumping Black («Чёрный насос»). Дата выхода психологического триллера пока неизвестна. Съёмки картины стартуют осенью.

Сюжет расскажет о 35-летнем Тайлере, который пытается продлить свою карьеру в велоспорте. Его берёт под своё крыло врач Андреа, которая мечтает о власти. Вскоре герой понимает, что девушка скрывает от него жуткие тайны.

Одну из главных ролей исполнит звезда фильмов «Чёрный лебедь» и «Аннигиляция» Натали Портман. В ленте также сыграет Джонатан Бейли, известный по проекту «Бриджертоны». Режиссёром выступит Мими Кейв — одна из авторов сериалов «Холланд» и «Покерфейс».