Энди Серкис рассказал, почему сегодня актеры хотят играть роли в видеоигровых проектах

Издание Variety взяло интервью у звёзды «Властелина колец» Энди Сёркиса. Он рассказал об отношении современной киноиндустрии к видеоиграм.

По словам актёра, раньше Голливуд относился к играм свысока, но теперь времена изменились. Сёркис считает, что всё больше артистов после получения образования хотят сыграть какую-либо роль в видеоигровом проекте.

Голливуд всегда относился к играм свысока, но теперь всё меняется. Сейчас молодые актёры выходят из театральных школ и говорят, что хотят озвучить какого-либо персонажа в видеоиграх.

Энди Сёркис не один раз исполнял роль различных героев в видеоиграх. Так, артист появлялся в Heavenly Sword от Ninja Theory 2007 года. Кроме того, он принял участие в озвучке популярного проекта Clair Obscur: Expedition 33. Сам актёр также рассказал журналистам, что в Голливуде при производстве фильмов активно используются игровые движки.