Звезда сериала «Солдаты» получил звание народного артиста

Путин присвоил звезде сериала «Солдаты» звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста Алексею Маклакову. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звание: заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу», — говорится в тексте документа.

Маклаков является артистом Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», а также звездой сериала «Солдаты» в роли прапорщика Шматко.

Звания народных артистов присвоены артистке Кремлевского балета Олесе Рослановой, артисту балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского Юрию Кудрявцеву и артисту Национального молодежного театра Республики Башкортостан Линару Ахметвалиеву.

Ранее президент России наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова.