Ольга Будина поддержала выбор Егора Бероева

Актриса Ольга Будина публично поддержала своего друга и коллегу Егора Бероева, который снял фильм, ставший его режиссёрским дебютом, пишет «МК».

«Я пришла поддержать моего друга и коллегу Егора. Я знаю, что он талантливый человек, и нужно всегда поддерживать того, кто делает шаг на новую ступень. Я абсолютно убеждена, что он эту свою новую ипостась выстрадал <...> Он знает, почему меняет сейчас свою жизнь», — заявила Будина.

В разговоре с журналистами актриса также приоткрыла завесу над личной жизнью. Она рассказала, что в их семье царит тёплая атмосфера, и все поколения стараются встречаться минимум раз в месяц.

«Семьи имеют обыкновение разрастаться. И я желаю, чтобы наша семья пополнялась», — поделилась Будина.

Бероев недавно оказался в центре скандала из-за речи, посвящённой новой жене, 21-летней балерине Анне Панкратовой. Зрители посчитали неловким то, что актёр читал слова благодарности с телефона, а также сочли это неуважением к его бывшей супруге Ксении Алфёровой, с которой он прожил двадцать лет.