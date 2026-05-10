Полицейские подали в суд на актеров «Лакомого куска» из-за клеветы в фильме

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон оказались в центре судебного разбирательства из-за своего нового фильма «Лакомый кусок», где они выступили продюсерами и исполнили главные роли.

Триллер основан на реальных событиях и рассказывает историю капитана полиции округа Майами-Дейд Криса Касиано. По сюжету группа полицейских во время рейда обнаруживает миллионы долларов, спрятанные картелем, после чего между ними начинается конфликт и взаимные подозрения в попытке присвоить деньги.

В фильме Аффлек сыграл детектива-сержанта Дж. Д. Бирна, а Дэймон — лейтенанта Дэйна Дюмарса. Однако именно экранные образы полицейских стали причиной иска со стороны реальных сотрудников правоохранительных органов — Джейсона Смита и Джонатана Сантаны.

Полицейские утверждают, что стали прототипами персонажей и что картина нанесла ущерб их репутации. По их словам, фильм и рекламная кампания создают впечатление, будто они участвовали в неправомерных действиях и принимали неэтичные решения во время реальной операции.

В иске, поданном против продюсерских компаний Falco Productions и Artists Equity, Смит и Сантана обвиняют создателей фильма в клевете и умышленном причинении морального вреда. Они требуют компенсации ущерба, оплаты судебных расходов, а также публичного опровержения и внесения изменений в фильм.

По их мнению, пометки «основано на реальных событиях» недостаточно, так как значительная часть показанных событий в действительности не происходила.

