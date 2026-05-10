Дебби Харри и Памела Андерсон сыграют мать и дочь в комедии «Майтрея»

Памела Андерсон и Дебби Харри исполнят главные роли фильме «Майтрея» (Maitreya). Как сообщает Deadline, режиссёром комедии выступит номинированный на премию «Эмми» Джонатан Крисел («Портландия», «Рустер»), сценарий написал номинант на премию BAFTA Сэмюэл Д. Хантер («Кит»), за производство отвечает кинокомпания Caviar. Съемки запланированы на вторую половину 2026 года.

Главная героиня Майтрея (Андерсон) - восходящей звезде в сообществе целителей религии «нового века». Она собирается отправиться на конференцию в Индию, когда ей звонит её сестра Моника и сообщает, что их отец умирает. Вместо того чтобы остаться дома с ним, Майтрея решает взять с собой на конференцию всю свою семью, включая мать Барбару (Харри), и проверить свои теории целительства на практике (попутно тайно собирая материал для своей следующей книги).

«ИнтерМедиа» напоминает, что Памела Андерсон вернулась в кино после 10-летнего перерыва и за последние несколько лет снялась в драме «Шоугёрл» и ремейке комедии «Голый пистолет». Солистка группы Blondie Дебби Харри известна также своими ролями в фильмах «Видеодром», «Безумие улиц», «Лак для волос», «Сказки с тёмной стороны» и др.