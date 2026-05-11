Эбон Мосс-Бакрак высказался о сценарии «Мстителей: Судный день»

Актёр Эбон Мосс-Бакрак, исполняющий роль Существа в киновселенной Marvel, рассказал о работе над кроссовером «Мстители: Судный день».

Мосс-Бакрак сравнил производство с «Фантастической четвёркой: Первые шаги» — там команда работала вместе ежедневно, а «Судный день» оказался масштабнее и более фрагментированным. Актёр также похвалил Роберта Дауни-младшего в роли Доктора Дума, назвав его щедрым лидером на площадке.

«Судный день» был сложнее — фильм масштабнее, с большим количеством сюжетных линий, и всё было более разделено. Я знал, где нахожусь и в какой вселенной, но как это связано с другими — приходилось переспрашивать Джо Руссо. Сценарий читал, но он сильно менялся. Полноценного третьего акта и финала, думаю, не существовало — никто этого не видел.

Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года. Продолжение с подзаголовком «Секретные войны» выйдет 17 декабря 2027 года.