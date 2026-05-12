Блейк Лайвли готовит громкое возвращение в Голливуд

Блейк Лайвли, похоже, не собирается надолго исчезать из поля зрения после завершения громкого судебного конфликта с Джастином Бальдони. По данным инсайдеров, актриса уже выстраивает стратегию своего возвращения в Голливуд — и первым шагом стало её эффектное появление на Met Gala 2026 всего через несколько часов после новости о мировом соглашении.

© Mainstyle

Как утверждает источник The Sun, появление Лайвли на главной модной вечеринке года было тщательно продуманным ходом.

«Это точно не случайность — она знала, что все взгляды будут прикованы к ней, и именно этого добивалась», — рассказал инсайдер.

По его словам, актриса хотела показать, что ставит точку в затянувшейся истории и готова двигаться дальше «с высоко поднятой головой», а не скрываться от публики.

При этом, как сообщается, Лайвли продолжает добиваться компенсации своих судебных расходов уже после завершения процесса. Однако она якобы уверена, что ей больше незачем уходить в тень. Источники также утверждают, что актриса намерена вернуться к ролям, которые когда-то сделали её любимицей зрителей.

«Она хочет, чтобы люди снова вспоминали её как талантливую актрису, а не только обсуждали сплетни», — говорит собеседник издания.

По его словам, волна критики после скандала серьёзно ударила по репутации звезды, и в какой-то момент она чувствовала себя «самой ненавистной женщиной Голливуда». Теперь Лайвли делает ставку на романтические проекты и фильмы с широкой аудиторией. Среди будущих работ актрисы — картина «Список выживания», где она сыграет телевизионного продюсера, оказавшегося на необитаемом острове вместе со звездой шоу о выживании. Также она работает над экранизацией романа Лиан Мориарти «Тайна моего мужа» и снимется в романтическом фильме The Making Of вместе с Ричардом Гиром и Лин-Мануэль Мирандой.

Кроме актёрской карьеры, Лайвли намерена активно развиваться как продюсер. Инсайдеры говорят, что ей важно доказать: она способна создавать успешные проекты без скандалов за кулисами. В качестве ориентиров актриса якобы рассматривает карьерные пути Николь Кидман и Риз Уизерспун, которые сумели успешно совмещать актёрство и продюсирование.

Напомним, судебный конфликт между Лайвли и Бальдони начался в 2024 году после того, как актриса обвинила коллегу по фильму «Всё закончится на нас» в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке. В начале мая стороны официально заключили мировое соглашение. По данным Page Six, ни одна из сторон не получила финансовой компенсации, однако юристы обеих команд заработали на процессе около $60 млн.