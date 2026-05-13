Звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол появится в новом сезоне «Фоллаута»

Американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", присоединился к актерскому составу третьего сезона экранизации культовой игры "Фоллаут" (Fallout). Об этом сообщило издание Deadline.

В проекте Prime Video трехкратный обладатель премии "Эмми" воссоединится с исполнительными продюсерами Джонатаном Ноланом и Лизой Джой - ранее они вместе работали над финальным сезоном "Мира Дикого Запада".

Кого именно предстоит сыграть Полу, создатели шоу пока не раскрывают. Статус постоянных актеров также получили Аннабель О'Хэйгэн ("Дневник для Джордана") и Дэйв Реджистер ("Декстер: Воскрешение"). Фрэнсис Тернер ("Пацаны"), сыгравшая Барб Говард во втором сезоне, также закрепилась в основном составе.

За первые 13 недель показа второй сезон посмотрели более 83 миллионов зрителей. Суммарная аудитория "Фоллаута" после показов превысила 100 миллионов человек. Оба сезона входят в четверку самых просматриваемых шоу за все время существования Prime Video.

Производство новых эпизодов стартует в мае. Точная дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.