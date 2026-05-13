Режиссеру «Властелина колец» выдали почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон получил почётную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Награду постановщику вручил Элайджа Вуд, сыгравший Фродо во «Властелине колец».

Спустя 25 лет «Властелин колец» по-прежнему популярен. В 2024 году Джексон выступил исполнительным продюсером анимационного фильма «Война Рохиррим», в 2027-м актёр, сыгравший Голлума, Энди Сёркис, срежиссирует «Охоту на Голлума», а в марте Джексон объявил, что Стивен Колберт и его сын Питер работают над следующей частью франшизы под названием «Тени прошлого».

Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая.