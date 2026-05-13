Умер актер из фильма «Кровавый спорт» Дональд Гибб

Актер Дональд Гибб, известный по ролям в фильмах «Кровавый спорт» и «Месть придурков», скончался в США на 72-м году жизни.

По данным TMZ со ссылкой на сына артиста, Гибб умер 12 мая у себя дома в Техасе в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения хронических заболеваний.

Широкую известность актеру принесла роль Джексона в фильме «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом, а также образ Огра в комедии «Месть придурков».

Кроме того, Дональд Гибб снимался в фильме «Хэнкок», сериале «Секретные материалы» и ряде других проектов.