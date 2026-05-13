Умер актер и режиссер Александр Солопов, сыгравший в фильме «Вкус хлеба»

Актер и режиссер Александр Солопов, получивший известность после роли в советском фильме "Вкус хлеба", скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил РИА Новости композитор Ян Бедерман.

По его словам, с актером простились сегодня в траурном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Собеседник агентства добавил, что Солопова похоронят на Домодедовском кладбище.

Причиной смерти артиста стала опухоль кишечника, добавил Бедерман.

Александр Солопов родился в 1956 году в Харькове, окончил актерский факультет, играл в донецком ТЮЗе.

Наибольшую известность актер приобрел после роли в советском многосерийном фильме "Вкус хлеба", где его партнерами были Сергей Шакуров и Николай Еременко.