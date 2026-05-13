Скончался прославившийся съемками в фильмах ужасов и фэнтези актер Джек Тейлор

Американский актер Джек Тейлор скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джек Тейлор умер в Испании, где жил уже больше шестидесяти лет.

Артист прославился благодаря съемках в фильмах ужасов и фэнтези и работал со знаменитыми режиссерами: он играл в «Графе Дракуле» с Кристофером Ли в главной роли (1970), появился в образе жреца в фильме «Конан-варвар» (1982), воплотил на экране коллекционера антикварных книг в фильме Романа Полански «Девятые врата» (1999), снимался в картине Ридли Скотта «1492: завоевание рая» (1992) и в «Призраках Гойи» (2006) Милоша Формана.

Джек Тейлор (настоящее имя Джордж Браун Рэндалл) родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он приехал в Лос-Анджелес и в 1953 году снялся в телепередаче с Мэрилин Монро, однако успеха в Голливуде не добился. Поняв это, молодой артист обосновался в Мексике, где быстро выучил испанский язык и стал сниматься в местном кино и играть в театре.

В своей последней картине «Свободный буфет» актер снялся в 2025 году. Недавно он опубликовал мемуары «Мои 100 лет кино».