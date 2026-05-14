«Я в надежных руках»: Флоренс Пью рассказала, как изменится ее жизнь

Недавно Флоренс Пью в интервью рассказала, что она ощущает себя отлично в плане карьеры, поскольку в конце этого года с её участием выйдут две большие картины: «Дюна 3» и «Мстители: Судный день».

По словам Пью, она в надёжных руках у обеих франшиз, поэтому в том числе из-за этого конец 2026-го будет для актрисы очень важным.

К концу года моя жизнь полностью изменится. Я в надёжных руках у обеих франшиз.

В новых «Мстителях» она вернулась к роли Елены Беловой, которую сыграла в «Чёрной вдове», «Громовержцах» и других проектах. В «Дюне 3» она вновь сыграет старшую дочь императора Шаддама IV и воспитанницу ордена Бене Гессерит.