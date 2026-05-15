Добронравов жестко высказался о современном российском кино

Популярный актёр признался, что чувствует себя заложником амплуа, когда ему постоянно предлагают одно и то же. В интервью он рассказал, что вынужден отказываться от многих ролей, поскольку его типаж прочно ассоциируется либо с проектом «Сваты», либо с картиной «Ликвидация», либо с юмористическим шоу «Шесть кадров».

Звезда подчеркнула, что очень любит комедийный жанр, но иногда хочется разнообразия: «нельзя всё время есть только борщ, как бы он ни был прекрасен, иногда хочется и каши, и салата».

«А предлагают борщ, борщ, борщ. Конечно, обидно. Но я уже говорил, просто сейчас продюсерское кино. Они сразу считают: деньги, деньги, деньги», — возмутился артист, объяснив, что измерение всего финансовым успехом неправильно.

По его убеждению, индустрии пора задуматься о будущих поколениях зрителей, а не только о сиюминутной выгоде. Актёр также затронул тему современных киносказок, признав существование откровенно коммерческих проектов. Хотя он и сам участвовал в некоторых из них, звезда добавила, что ему за эти работы если даже не стыдно, то гордости точно нет.

