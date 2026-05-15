Студия Amazon MGM начала поиск нового Джеймса Бонда

Студия Amazon MGM начала поиск актёра на роль нового Джеймса Бонда. Этот актёр станет новым агентом 007 и будет играть его ближайшие несколько лет.

Поиски следующего Джеймса Бонда продолжаются, — говорится в заявлении Amazon MGM Studios. — Мы не планируем комментировать конкретные детали кастинга, но с радостью поделимся новостями с поклонниками агента 007, как только придет время».

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Примечательно, что сценаристом картины стад Стивен Найт, который работал над «Острыми козырьками» вместе с Киллианом Мёрфи.

Amazon MGM Studios обратилась к Нине Голд, которая подбирала актеров для «Игры престолов» и стала номинантом премии «Оскар» за кастинг фильма «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“».

Съемки планируют начать в 2027 году, а выпустить картину — в 2028-м.