Погиб сыгравший в «Следе» и «Счастливы вместе» актер Павел Чернявский

Российский актер Павел Чернявский погиб в возрасте 39 лет на СВО. Информация об этом появилась сегодня на портале kino-teatr.ru.

В карточке указано, что Чернявский в декабре прошлого года заключил контракт с Минобороны, а 3 марта погиб в зоне СВО. Его похоронили в родном Омске.

Павел Чернявский родился 13 мая 1986 года, был в основном театральным актером. Играл в театре-студии "Пятый угол", затем в театре эстрадных миниатюр "Крыша", а позднее получил специальность актера театра, кино и ТВ в новосибирском институте.

Среди мест работы Чернявского также сцены екатеринбургского "Театрона", Московского театра представлений и Театра им. Ермоловой.

Кроме того, Чернявский снимался в эпизодических ролях в сериалах "Опасная близость", "Чернобыль", "След", "Счастливы dместе" и других.