Как Светлана Светличная стала самой «несоветской» актрисой СССР

Когда на экраны вышла "Бриллиантовая рука", о Светлане Светличной узнала вся страна. Со своей "несоветской" внешностью она мгновенно стала главным секс-символом эпохи. За ней закрепилось амплуа раскрепощенной роковой женщины, но сама актриса в момент работы над главной сценой фильма стеснялась так, что осветителям пришлось покинуть съемочную площадку.

Мы могли и не увидеть Светличную в комедии Гайдая. Ее пригласили в последний момент: в изначальный список кандидаток на роль обольстительной Анны Сергеевны имя актрисы вписано не было.

Светлана начала сниматься еще студенткой ВГИКа. Уже тогда она сыграла одну из главных ролей в картине "Им покоряется небо" вместе с Николаем Рыбниковым и Евгением Евстигнеевым. Роль роковой красотки в комедии Гайдая не единственная в ее фильмографии. Она играла и Габи Набель из "Семнадцати мгновений весны", и Надю Колесову в картине "Место встречи изменить нельзя", и Павлину Хуторную в "Стряпухе", и Катю из "Чистых прудов", и призрак мамы в фильме "Богиня: Как я полюбила", и многих других.

В 2024 году Светланы Светличной не стало, но зритель до сих пор хорошо помнит ее героинь.