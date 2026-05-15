Всемирно известный актер решил побыть простым человеком

На подкасте No Magic Pill гостем стал популярный актёр Мэттью Макконахи. Он рассказал о том, как после получения всемирной славы решил изолироваться от Голливуда.

По словам артиста, популярность давила на него и он решил отправиться в Перу. Там он провёл 22 дня без электричества и связи с близкими людьми. Макконахи заявил, что таким образом он смог проверить себя и вернуться к голливудской жизни.

Мне нужно было встать на ноги. Еду в Перу. Мне нужно было доказать, что я могу быть простым человеком. Но я не верил в себя, ведь теперь, когда я стал знаменитым, у меня было столько связей с тем и этим, и с другим. И я пытаюсь понять, что из этого правда, а что — вымысел. Я пробыл в этом месте достаточно долго, чтобы сказать: «Я могу это прожить. Это может стать смыслом моей жизни». Как только ты понимаешь: «Я могу это сделать», ты думаешь: «Ну, теперь я могу вернуться домой».

На протяжении своего пребывания в Перу, Макконахи взял себе псевдоним Матео. Он также рассказал, что ему было грустно прощаться с людьми, которых он там встретил. Ведь они смогли увидеть в нём человека, а не кинозвезду.