Педро Паскаль ответил, сколько еще будет играть в «Мандалорце»

Издание DiscussingFilm взяло интервью у знаменитого актёра Педро Паскаля («Одни из нас»). Он рассказал о желании играть Мандалорца в «Звёздным войнах» до конца жизни.

По словам артиста, он сильно привязался к Дину Джарину — главному герою серии. Он планирует воплощать его на экране, пока ему позволяет тело.

«Знаете, возраст — штука реальная. Я буду играть, пока позволяет мое тело и пока люди хотят видеть эти истории — вот как долго я хочу, чтобы это длилось».

Фильм «Мандалорец и Грогу» с Педро Паскалем выйдет в мировом прокате 22 мая. Картина расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. В ленте появятся Сигурни Уивер («Чужой»), которая воплотит на экране лидера Новой Республики, и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.