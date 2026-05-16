Умерла актриса из фильма «Возвращение Мухтара» Наталия Киндинова

Скончалась заслуженная артистка России Евгения Киндинова, ей было 87 лет. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило руководство Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

— С глубоким прискорбием извещаем о том, что 12 мая не стало профессора кафедры мастерства актера, талантливейшего театрального педагога Наталии Арсеньевны Киндиновой. Ее талант дарил зрителям глубокие образы, яркие эмоции и переживания. Ее творчество останется в памяти и сердцах поклонников как образец мастерства и нравственной чистоты, — говорится в некрологе.

Отпевание и прощание с актрисой состоятся в субботу, 16 мая, в храме Боголюбской иконы Божьей Матери.

Наталия Киндинова родилась 16 января 1939 года в Москве. После окончания Щепкинского училища она служила в Рижском театре русской драмы, потом в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, в театре на Малой Бронной, в Московском ТЮЗе. С 1995-го артистка преподавала в ВТУ имени М. С. Щепкина.

Киндинова дебютировала на экране в 1961 году в фильме «Карьера Димы Горина». Также она снялась в лентах «Возвращение Мухтара», «Мать Мария», «Поджигатели» и других.