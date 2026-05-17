Смогут ли нейросети заменить актеров дубляжа

Телевидение начинается с подводки, а мировой блокбастер – с дубляжа. Корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров изучил профессию актера дубляжа и выяснил, что влюбляемся мы не в то, что видим, а в то, что слышим.

«Профессия называется «актер дубляжа». Первое слово – это актер, поэтому тут важно, чтобы совпадала твоя психофизика, твой эмоциональный ряд. Ты можешь даже говорить отлично от персонажа», – Татьяна Шитова, актриса.

Татьяна заканчивает Щепкинское театральное училище. Играет во МХАТе, потом в театре «Сфера». Более 20 лет назад она приходит в дубляж.

«Это вообще была ветка, про которую я думала так: я на один раз на мизинчик заглянула и больше эту дверь не открою», – рассказала Татьяна Шитова.

Но оказалось, что зашла в «правильную» дверь. В ее коллекции сплошь красотки: Кэмерон Диас, Натали Портман, Марго Робби и, конечно же, Скарлетт Йоханссон.

Вот героиня Йоханссон жертвует собой в фильме «Мстители. Финал». И Татьяна не просто текст читает – живет у микрофона и умирает.

Еще в 2013 году Скарлетт озвучивает искусственный интеллект в фильме «Она». Татьяна дублирует и сама попадает в Страну чудес (или Зазеркалье), становится «Алисой».

«Собственно, он произвел фурор и создал некий образ того, как виртуальный ассистент должен выглядеть. Но тогда технология была еще в зародыше, назовем это так. И она делала следующее. Вот помните, в школе мы писали фонетическую запись – это грубо говоря, как слово "слышится". Мы записывали все пары и тройки фонем, дифоны и трифоны, и потом из них пытались слова склеивать как-то», – Владимир Платонов, руководитель службы синтеза речи (Яндекс).

«Да, были и фразы, и цифры, и слова, и охи-ахи, и кмэ-хмэ, вот эти звуки», – рассказала Татьяна Шитова.

Теперь ее голос звучит из каждого навигатора и каждой колонки.

«Это не так просто, потому что тут речь касается разности языков, культур, словообразования. Например, китайская реплика может быть очень короткая, а когда ты получаешь русский текст, то это половина страницы и исписанное примечание», – Гелена Пирогова, режиссер дубляжа.

Есть такой термин: липсинк, то есть синхронизация губ. Чтобы перевод совпадал с речью героя. Точность зависит от мастерства актера и переводчика.

«Современной техникой можно подвигать реплики. С пленкой это было тяжелее делать. Можно чуть поджать, растянуть, чуть-чуть, а иначе это будет слышно», – Евгений Бейлин, генеральный директор «Мосфильм-Мастер».

Раньше такой техники не было, зато был, например, народный артист России Александр Белявский, у которого француз Пьер Ришар словно бы на русском говорил.

«В игровом кино вы должны замечать работу актера. На мой взгляд, если вы ее не видите в дубляже, не слышите, значит, это сделано хорошо», – рассказал Евгений Бейлин.

Александр Клюквин – большой, серьезный актер, играющий в Малом театре. Известный диктор, официальный голос телеканала «Россия». И при этом голос Альфа. Кажется, иначе этот инопланетный любитель кошек говорить и не может.

Совсем другая история: Дмитрий Пучков к актерской среде никакого отношения не имеет. А в киноиндустрию приходит прямо из российской милиции, где и получает прозвище Гоблин. Теперь переводит один за всех «с особым цинизмом».

«Эта формулировка из уголовной статьи – те же действия, совершенные с особым цинизмом, караются гораздо сильнее», – Дмитрий Пучков, писатель, переводчик.

Его стиль – перевод, максимально близкий к оригиналу. Но есть и знаменитые гоблинские версии.

«Это пародия на плохие переводы. Я говорю: "Если сказать, что орки – это урки, ну это же очевидно. А этот Фродо Бэггинс – это Федор Сумкин. – "Ну да". — "Ну, подождите, сейчас я пошучу". И, собственно, нашутил. Оно как термоядерная бомба взорвалось вообще», – поделился Дмитрий Пучков.

Тон-студия на «Мосфильме». Здесь сейчас записывают гуры, то есть массовые сцены. В работе английский фильм про войну. Снято с размахом, а потому 20 человек на один эпизод.

«Если мы, например, пишем "кафе" какое-нибудь, то по тому, как существуют артисты в гуре, я, зритель, режиссер, должна уметь определить: это вообще кафе, забегаловка, мишленовский ресторан», – Гелена Пирогова, режиссер дубляжа.

Внимание к мимолетным деталям человека непосвященного поражает. И даже если роль – всего лишь голос в телефонной трубке, сыграть ее надо убедительно.

А это озвучивание фильма «Любовь и голуби». Та самая советская киношкола, где звуковой образ считался не менее важным, чем визуальный. И потому в «Кавказской пленнице» блистательная Наталья Варлей говорила голосом блистательной Надежды Румянцевой, чтобы добавить наивности и задора. А ее партнер Александр Демьяненко в других картинах не только дублировал Бельмондо или де Ниро, но и переозвучивал отечественных актеров – Донатаса Баниониса, например, чтобы убрать акцент.

В телефильме «Д'Артаньян и три мушкетера» вообще джек-пот. Чужими голосами говорят Ирина Алферова, Александр Трофимов (кардинал), Игорь Старыгин (Арамис).

От прошлого – к будущему. Нейросети повсюду. Но могут ли они заменить человека у микрофона и убить профессию?

«С современными сетями для того, чтобы голос был похож, при этом он не обязательно будет классный, скажем так, да, 10 секунд в целом уже хватает для того, чтобы как-то поверхностно скопировать характеристики», – рассказал руководитель службы синтеза речи (Яндекс) Владимир Платонов.

«Плохих переводчиков заменили давно, хороших не заменят никогда. Вы вот когда Шекспира смотрите на русском языке, вы не в курсе, что это не Шекспир написал, а Пастернак? То есть переводчики выдали Пастернаку подстрочник, и этот подстрочник ему навеял вот такие стихи, которые в массе никакого отношения к Шекспиру не имеют, а вы радуетесь, вам почему-то нравится. Вот этот подстрочник искусственный интеллект изготавливает гораздо лучше», – отметил писатель, переводчик Дмитрий Пучков.

Так что пока нейросетям — подстрочники, актерам — поэзия. Иначе даже при громком и технически совершенном звуке до сердца зрителя не достучаться.