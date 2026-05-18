Елизавета Боярская превратилась в купчиху

Елизавета Боярская снова примеряет ретро-наряды, но на этот раз не ради дефиле в дворцовых интерьерах. Актриса снимается в сериале, сюжет которого отсылает к нравам дикого запада, хотя действие разворачивается далеко на востоке.

© Московский Комсомолец

В компаньонах у Елизаветы немало звезд. Андрей Мерзликин с покладистой бородой, Артем Быстров в образе главаря банды, Виктор Добронравов, который снова перевоплотился в следователя, и многие другие. Все они снимаются в историческом проекте о государстве известном как «Амурская Калифорния».

Пока не совсем понятно насколько версия сценаристов отражает исторические события, однако сама фактура видится весьма кинематографичной. «Амурская Калифорния» или Желтугинская республика стихийно образовалась на задворках Российской империи на территории Маньчжурии в конце XIX века. На этих землях были обнаружены внушительные запасы золота, что стало мощным магнитом для беглых каторжников и желающих быстрого обогащения аферистов.

Поначалу среди старателей (преимущественно русских, китайцев и корейцев) царила настоящая анархия. Но разгул преступности вынудил поселенцев создать органы самоуправления и в итоге во время своего рассвета сборище аферистов превратилось в достаточно организованную структуру: среди пятнадцатитысячного населения были выходцы из Европы и Америки, к золотодобыче прибавилась торговля и сфера услуг в виде отелей, бань и игорных домов. Стремительный рост нелегальной добычи золота не понравился ни российским, ни китайским властям и через три года своего существования республика была разгромлена.

В местных сериалах с исторической подоплекой события давно минувших дней, как правило, являются лишь фоном для мелодрамы, а в данном случае еще и криминального триллера. Один из главных героев нового проекта — несправедливо осужденный студент, который бежит во время этапирования на каторгу, и вместе с бандой во главе с рецидивистом добирается до республики золотодобытчиков, где идет борьба за власть.

Елизавета Боярская играет вольнолюбивую купчиху, оказавшуюся на краю света вместе с мужем-каторжником и вынужденную после смерти супруга утверждаться в суровом мужском мире. В последнее время в карьере актрисы наметился своего рода костюмный период. В вышедшем в прошлом году сериале «Цари ночи» актриса играла даму из высшего света в дореволюционной России, причем в этом образе роскошные платья отлично совмещались с заговорами и опасными интригами. В данный момент Елизавета снимается еще и в фэнтези, где перевоплотилась в весьма нарядную ведьму.