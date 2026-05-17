Боб Оденкерк перенес сердечный приступ и поседел на съемках сериала

Издание The Times взяло интервью у звёзды сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боба Оденкёрка. Он рассказал о причине, почему его волосы со временем стали седыми.

© Чемпионат.com

По словам актёра, во время съёмок «Лучше звоните Солу» в 2021 году он пережил сердечный приступ. Оденкёрк упал прямо на площадке и другие артисты пытались привести его в чувство.

«Я упал, а другие актёры схватили меня и закричали, но члены съемочной группы, которые это заметили, подумали, что они смеются. Поэтому реакция была отложена, потому что мы все находились очень далеко друг от друга. Я была без сознания. Я побледнел. В конце концов, появился медик на съемочной площадке, и он не знал, что делать. Первое, что я помню, это как я покинул больницу через неделю после того, как туда попал. С тех пор я поседел».

Несмотря на шокирующую ситуацию, Оденкёрк с теплотой вспоминает свое выздоровление. По словам актёра, он чувстовал себя очень счастливым, получая поддержку от близких и от фанатов.