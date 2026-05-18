Появился еще один претендент на роль нового Джеймса Бонда

Актер Том Фрэнсис, наиболее известный благодаря роли в постановке «Бульвар Сансет» Эндрю Ллойда Уэббера, прошел прослушивание на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на источник.

© Вечерняя Москва

26-летний британский актер, чья карьера в основном связана с театром, вошел в число многих претендентов на эту роль. Кастинг продолжался под руководством кинопродюсера Нины Голд. Представители Фрэнсиса и Amazon MGM Studios, продюсера и спонсора франшизы о Бонде, отказались от комментариев.

Среди других кандидатов, которые упоминались, но не подтвердились, — Джейкоб Элорди, номинированный на «Оскар» за свои роли в фильмах «Франкенштейн» и «Эйфория»; Аарон Тейлор-Джонсон, известный по «Годзилле» и получивший «Золотой глобус» за роль в фильме «Под покровом ночи»; Каллум Тернер, который недавно снялся в фильме «Вечность» с Элизабет Олсен и сыграет вместе с Моникой Барбаро в фильме «Только одна ночь».

Также упоминалось имя Космо Джарвиса из сериала «Сегун», который стал известен благодаря роли в фильме Алекса Гарленда «Война» в прошлом году, говорится в материале.

Однако в феврале сообщалось, что именно Элорди станет новым Джеймсом Бондом. Одним из первых об этом сообщил аккаунт Deuxmoi, публикующий сплетни о знаменитостях в социальных сетях.

Последней работой Элорди стал фильм «Грозовой перевал», где главную роль исполнил он и австралийская актриса Марго Робби. Сюжет основан на одноименном романе английской писательницы Эмили Бронте, вышедшем в 1847 году. О чем эта лента и как ее снимали — в материале «Вечерней Москвы».