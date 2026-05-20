Во втором сезоне сериала «Мистер и Миссис Смит» сыграет дочь Мартина Скорсезе

По данным Deadline, каст второго сезона сериала «Мистер и Миссис Смит» пополнила Франческа Скорсезе, дочь легендарного режиссёра Мартина Скорсезе.

Она сыграет Джейн Смит в одной из шпионских пар. Подробности сюжета второго сезона держатся в секрете. Предполагается, что главные герои первого сезона Гловер и Майя Эрскин вернутся к своим ролям Джона Смита и Джейн Смит соответственно, но в каком качестве — пока неясно.

Съёмки продолжения начались в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Соавтор сериала, исполнительный продюсер и исполнитель главной роли в первом сезоне Дональд Гловер будет снимать несколько эпизодов во втором сезоне после того, как срежиссировал финал первого сезона.