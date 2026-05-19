Почему в России до сих пор не могут забыть комиссара Каттани

Микеле Плачидо в России хорошо знают именно по роли комиссара Коррадо Каттани в "Спруте". Хотя на родине актера, в Италии, многие уже позабыли об этом сериале. Когда-то Плачидо сам просил "убить" своего персонажа, чтобы его наконец начали приглашать в другие проекты. Между тем советские зрители были недовольны и отправляли в посольство Италии письма с требованием вернуть комиссара.

В 1990 году Микеле Плачидо дебютировал в качестве режиссера, представив миру свою первую работу - "Помидор". В 2024 году вышел его последний на сегодняшний момент фильм - "Безумный гений". Это история писателя и нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло. Плачидо исполнил второстепенную роль в фильме, а его жена Федерика Винченти сыграла актрису Марту Абба, музу Пиранделло.

Плачидо учился в школе при монастыре. В 18 лет актер переехал в Рим и поступил на службу в полицию. Плачидо окончил Национальную академию драматического искусства имени Сильвио Д'Амико и уже в 1972 году снялся в большом кино. За его плечами более ста тридцати актерских работ и более двадцати фильмов, срежиссированных им самим. И он до сих пор продолжает работать в кино и театре. Сегодня у Микеле Плачидо юбилей - 80 лет.