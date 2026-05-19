Питер Джексон впервые объяснил замену Райана Гослинга в фильме 2009 года

Питер Джексон, режиссёр фильма «Милые кости» 2009 года, впервые прокомментировал увольнение Райана Гослинга из актёрского состава. Именно он был утверждён на роль отца главной героини, но позднее его заменили на Марка Уолберга. Годом позднее сам Гослинг объяснял это тем, что без согласования с режиссёром набрал 27 килограммов для роли, из-за чего и был уволен.

На Каннском кинофестивале Джексон публично высказался о событиях 17-летней давности. Он дал понять, что уход актёра из каста и смена состава — это ответственность команды, а не конкретного артиста. Это означает лишь то, что изначально был подобран не тот актёр. Его слова приводит Variety.

«Каждый раз, когда мы меняем актера, это наша ошибка — мы просто неправильно подобрали человека под роль. Это не значит, что он что-то сделал не так», — высказался Джексон.

Питер также подчеркнул, что считает Гослинга фантастическим актёром, но в случае с фильмом «Милые кости» произошло несовпадение в видении персонажа.