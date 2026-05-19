«Коллеги научили работать». Татьяна Бабенкова рассказала о тонкостях взаимоотношений

Российская актриса театра и кино Татьяна Бабенкова пришла в гости к «Вечерней Москве».

— Татьяна, вы известная актриса. Что для вас означает слово «успех»?

— Для меня с течением жизни термин приобретал разные смыслы. Когда я только поступала на театральный факультет, успехом казалось признание. Сейчас успех — это моя внутренняя работа над собой.

— Критики хорошо отзывались о спектакле «Дядя Ваня», в котором выиграли Соню. Как думаете, чем вам удалось их зацепить?

— Коллективной работой. Большую роль сыграл и режиссер, это он направлял актеров. Безусловно, и каждый артист вносит в итоговый успех что-то свое. Да что уж там! Большую роль играют и декорации. Например, в «Дяде Ване» их сделал Николай Симонов, легендарный художник.

— Насколько сложно работать с «матерыми» артистами начинающей актрисе?

— Я попала в хороший коллектив изначально. Это было в Воронежском камерном театре, где я прослужила 10 лет. Трудностей особо не было. Я вообще такой человек, который не стесняется спрашивать у старших: «Как лучше?», «А как ты работаешь?», «А что сейчас происходит?» И эти самые «матерые» старшие артисты и научили меня работать.

— Почему театр сегодня по-прежнему такой востребованный?

— Мне кажется, что театр — это такая форма терапии. Когда зритель сидит в зале, он может очень экологично проживать те эмоции и чувства, которые происходят на сцене. Человек может смеяться или, например, лить слезы, при этом не выносить эти эмоции в свою жизнь из зрительского зала. Зритель понимает: в театре его никто не тронет, не осудит.

— Знаю, что вам очень нравится спорт…

— Спорт — это лучшее, что может делать человек сам для себя. При этом я не верю ни в какие марафоны, которые помогают, например, сбросить вес. Потому что они всегда заканчиваются. И как только ты скидываешь вес (или набираешь форму), твой мозг понимает, что ты достиг этой цели. И все результаты откатываются обратно. Спорт — это та вещь, которой нужно заниматься до конца жизни. Это как чистить зубы. Я не хожу в зал «за формой». Моя основная цель — чувствовать себя хорошо физически.

— А какую роль в вашей жизни играют друзья?

— Иногда ты знакомишься с кем-то прямо на съемочной площадке. Кого-то после съемок хочется оставить в своей жизни. Тогда вы пытаетесь как-то наладить ваши графики, чтобы встречаться. К сожалению, это не всегда получается. Сейчас для меня друг — это родственная душа. Человек, с которым ты можешь говорить на все темы. У меня еще остались друзья, которые были со мной со времен поступления в Воронеже. И вот эта дружба, пронесенная сквозь года, для меня самая ценная.

— Что насчет семьи?

— Семья — мое все. У меня с мамой, папой, братом, сестрой хорошие взаимоотношения. И сейчас я еще больше начинаю это ценить. Если раньше я могла пренебрегать общими праздниками, то сейчас стараюсь на каждое событие, будь то день рождения или Новый год, приезжать домой.

— В «Полицейском с Рублевки» вы играл и Алену — владелицу сети фитнес-клубов. Многие зрители знают вас по этой роли. Не боялись ли вы после съемок застрять в одном персонаже?

— Тогда я очень этого боялась. Поэтому после съемок «Полицейского с Рублевки» я вернулась в театр. И уже там я работала над Екатериной в «Грозе», Соней в «Дяде Ване»… Надеюсь, что я сделала правильный выбор, потому что риск застрять в одном амплуа был. А если с актером такое случается, продюсеры не будут рисковать и приглашать его на какие-то экспериментальные проекты.

— Вы играете в театре «Современник» в постановке «Три товарища». Нужно ли на сцене представлять прочтение Ремарка по-новому, чтобы удивить зрителя?

— Считаю, что классика — она на то и классика: всегда остается актуальной. Этому спектаклю много лет. Его режиссер — Галина Борисовна Волчек построила этот спектакль настолько ловко и мастеровито, что он интересен зрителю и сейчас. А какую роль в вашей жизни играет Бог? Свой успех, удачу я расцениваю как Божью помощь. Уверена, что в жизни всегда все происходит не случайно.

— Как вы отдыхаете и восполняете физический и эмоциональный ресурс?

— В первую очередь уезжаю на природу. Люблю горы в Осетии, на Алтае. Природа дает мне что-то такое... Я даже не смогу передать это словами. Это нужно просто почувствовать. Горы — это действительно чудо. Конечно, также восполняю ресурс после общения с близкими людьми.

ДОСЬЕ

Татьяна Бабенкова родилась 21 июня 1991 года в Воронеже. После окончания школы поступила на театральный факультет Воронежской государственной академии искусств (мастерская С. А. Надточиева). В 2013 году, после окончания вуза, Бабенкова была принята в труппу Воронежского камерного театра. Снималась в таких кинопроектах, как «Полицейский с Рублевки», «Все могло быть иначе», «Чужое гнездо» и других.