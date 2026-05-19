Актриса Федункив рассказала, как получила свой первый крупный гонорар

Актриса и юмористка Марина Федункив в шоу «Вопрос Ребром» рассказала, что ее первым большим гонораром было 3 миллиона рублей.

Федункив отметила, что за эти деньги должна была выступить на юбилее в Москве. На тот момент у артистки не было своего агента, и она договаривалась с заказчиком лично. Актриса встретилась с клиентом в ресторане, где он и отдал крупную сумму.

«Это был страх божий. Это было страшнее, чем в поезде. Куда я с этими деньгами? Весь гонорар. Он спросил, сколько. А я думаю: «Кого спросить, сколько я стою? Надо позвонить кому-нибудь». Он спрашивает: «Вам столько хватит?» Это был капец. Я с этими деньгами не знала, куда деться. И в туалет с ними ходила. Везде», — вспомнила юмористка.

В марте Марина Федункив сообщила, что хочет сделать пластику. Артистка объяснила, что планирует пластическую операцию, чтобы выглядеть молодо для годовалого сына Теодора.

Федункив также рассказала, что худела после родов с помощью уколов. 54-летняя комикесса призналась, что занимается «бытовым фитнесом», но не более.