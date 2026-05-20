Сербская актриса рассказала о съемках с российской звездой «Аноры»

Сербская актриса Тина Стойилкович поделилась своими эмоциями от съемок в фильме «Пропасть» со звездой «Аноры» Марком Эйдельштейном. Ее слова передает НСН.

Артистка призналась, что команда постоянно находились на пределе возможностей. Стойилкович отметила, что съемки «дались непросто», но экстремальность помогла для раскрытия эмоций.

«10 часов висели в парашютной системе, все затекало, очень сложно. Мы были на предельном существовании, но это помогло дать настоящие эмоции. У меня шрамы по всему телу, но ничего. Были очень хорошие партнеры, чувствовали, что мы — семья», — рассказала актриса.

Ранее сербская актриса Тина Стойилкович заявила, что переехала в Москву из Белгарада вопреки отговорам родных.