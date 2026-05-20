Актриса Дарья Мороз основала собственную кинокомпанию

Актриса Дарья Мороз зарегистрировала собственную компанию — ООО «Мороз Фильм». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

СМИ отмечает, что компания официально заявлена как производитель фильмов, видеоконтента и программ для ТВ. Также «Звездач» напоминает, что подобный бизнес уже существовал у отца актрисы Юрия Мороза.

Дарья Мороз — дочь режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. Среди ее наиболее популярных проектов: «Содержанки», «Клиника счастья» и «Метод». Также артистка снималась в полнометражных фильмах, включая «Изображая жертву».

13 мая «Звездач» раскрывал, что компания шоумена Дмитрия Хрусталева показала высокую рентабельность. Юморист является соучредителем ООО «Поток» в Валдайском районе Новгородской области — компании, которая работает в сфере краткосрочного проживания. В прошлом году из 46 миллионов рублей выручки 43 миллиона составили чистую прибыль.

До июня 2025 года Хрусталев являлся соучредителем ООО «Соль и свет». Компания занималась ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и организацией питания на торжествах. В 2023 году выручка компании составила 30 миллионов рублей, а прибыль — 2,8 миллиона рублей.