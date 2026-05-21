Как актер Рамиль Сабитов побывал в разных эпохах благодаря кино

Почти все роли Рамиля Сабитова получились отрицательными. Зато как режиссер он стремится, чтобы в кино было больше красивого и положительного. О том, каково ему было играть хана и почему он не выучил в детстве татарский язык, актер рассказал «Вечерней Москве».

— Рамиль, как появилась идея снять исторический сериал, который принес вам одну из самых престижных кинопремий — «Золотого орла»?

— В то время было очень много криминальных сериалов. Поэтому, когда появился проект «Екатерина», я с радостью на него согласился. Это была красивая картинаистория. Мы с оператором Максимом Шинкаренко сразу договорились, что снимать будем так, будто на машине времени перенеслись в Екатерининскую эпоху, и красиво рассказывать о ней, и о том, как тогда жили люди.

— Благодаря фильму «Золотая Орда» вам удалось побывать и в другом историческом периоде... Это фильм о Золотой Орде, когда она переходила от язычества к исламу.

— Это произошло раньше екатерининских времен. И по поводу хронологии событий того периода до сих пор нет единого мнения. Но личность хана Берке была выбрана, потому что он первым из монгольских правителей принял ислам. Я сам мусульманин. Теперь часто в праздник посещаю «Шатер Рамадана» на Поклонной горе. А если вернуться к фильму «Золотая Орда», то это все же историческая мелодрама. Главный предмет — отношения мужчины и женщины.

— Вам там пришлось скакать на лошади. Трудно дались эти съемки?

— Фильм снимался в Крыму, в поселке Золотой. Получилось, по-моему, символично — фильм про Золотую Орду снимали в месте с таким названием. Там всегда дул ветер и шел дождь. А в остальном трудностей не было...

На лошади мне доводилось скакать и раньше. Я учился этому для фильма «Апостол», где играл курсанта Мамедова из школы диверсантов. Там была сцена, где мы вместе с исполнителем одной из главных ролей Евгением Мироновым должны были скакать на конях. Однажды мы с ним стояли рядом и разговаривали. В этот момент моя лошадь как-то развернулась и лягнула Женю прямо в ногу. Все испугались, думали что у него перелом. Но лошадь была не подкованной. И это спасло его от травмы.

— В «Охоте на пиранью», где вы тоже играли с Евгением Мироновым, ваш герой был арабом и говорил на своем языке. А вы сами хорошо знаете татарский?

— Отец у меня был очень открытым. Он с удовольствием со всеми общался. Наша семья переехала из деревни сначала в Ульяновск, а потом в многонациональный город Набережные Челны и потихоньку обрусела. К сожалению, папа не заставлял меня говорить в первую очередь по-татарски, а уже потом по-русски.

Я жалею о том, что очень мало говорил с родителями на родном языке. Сейчас сестра Флюра мне предлагает общаться с ней только на татарском. «Ты знаешь родной язык мало, а я тебе буду много рассказывать, и ты узнаешь о нем больше и выучишь лучше», — часто повторяет она.

— Каких традиций придерживались у вас в семье?

— Мама всегда учила раздавать деньги малоимущим. А еще мы твердо знали от родителей, что хлеб никогда не должен лежать на земле. Они у меня были детьми войны и помнили, что хлеб — величайшая ценность. А национальные традиции...

Мама мне всегда говорила, что надо жениться только на татарке, объясняя это тем, что они — очень покорны. Но во время ее жизни с отцом я особой покорности не замечал. Сам я с детства хотел жениться на иностранке. И мама по этому поводу очень огорчалась, замечая при этом, что если я женюсь не на татарке, то домой могу не приезжать. (Смеется.) Она, к сожалению, не дожила до того момента, когда я все-таки женился на татарке. Ее зовут Аида. Думаю, что мама все это сверху «наколдовала». А родители прожили вместе 63 года! И ушли сразу, один за другим.

— Москва — город многонациональный. Благодаря чему, по-вашему, разным народам тут удается дружно уживаться?

— Когда я сюда попал, то, конечно же, получал поддержку. Везде есть хорошие люди, которые помогают адаптироваться приезжим. Теперь, когда я здороваюсь с приезжими «салам алейкум», то вижу, что им приятно. И мне от этого приятно тоже. Люди приехали сюда для того, чтобы жить и работать. Мне кажется, что все, кто живет в этом городе, должны помогать друг другу. Тогда все будут счастливее и уровень безопасности будет выше.

— Вы в своих талантах многогранны — и актер, и режиссер. Чем еще удивите?

— Я написал пьесу «Где твои 17 лет». Премьера состоится 24 июля. Она про мальчика из Набережных Челнов, который волею случая оказался у служебного входа Театра на Таганке в тот момент, когда из него вышел Высоцкий. В пьесу включены истории и из моей жизни.

Моему герою цыганка нагадала, что через 8 лет он сядет в тюрьму, если не поймает «птицу счастья», которая убережет его от беды. И Высоцкий в какой-то мере стал для него такой птицей. Потому что петь его песни и играть на гитаре парнишку научил друг Саша. Мы репетируем пьесу вместе с гитаристом Евгением Захаровым... А в тюрьму этот мальчишка, когда вырос, попал только в кино. В своих ролях я часто играю бандитов и хулиганов, находящихся в неволе.

ДОСЬЕ

Рамиль Сабитов родился 17 августа 1960 года в селе Саплык под Ульяновском. Окончил Ярославский театральный институт и режиссерский факультет ГИТИСа. Служил в театрах, в том числе в «Школе современной пьесы». Снимался в фильмах «Охота на пиранью», «Золотая Орда», «Коммерсант» и другие. В 2016 году как сорежиссер получил премию «Золотой орел» за лучший телевизионный сериал — «Екатерина». Принимал участие в мероприятиях Московского дома национальностей.