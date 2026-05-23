Бондарчук высказался о «вертикальных» кинодрамах

Микродрамы - вертикальные двухминутные кинодрамы - становятся все более популярными среди российской молодежи, киноиндустрия вынуждена подстраиваться под запросы молодого поколения. Об этом рассказал на Международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" в Улан-Удэ режиссер, продюсер Федор Бондарчук.

"Вертикальные кинодрамы завоевывают сердца и умы молодой аудитории. Как продюсер я вынужден принимать, изучать и работать над этим, так как [микродрамы] пользуются невероятной популярностью у юного, молодого зрителя. <…> Не говорить об этом невозможно, потому что весь мир сидит в вертикалках, скроллит, нет времени и усилий посмотреть полтора часа экранного времени - не охота. При этом законы [при производстве микродрам] те же самые: в двух минутах ты должен рассказать о событии, трехактное произведение", - отметил Бондарчук.

Он добавил, что как кинематографист вертикальный формат не любит, но вынужден принимать.

"Формат 2.35:1 - формат нашего экрана - мне понятен, я окончил художественную школу, у меня свое понятие, как должно выглядеть кино, поэтому вертикальный формат изображения мне сложно воспринимать. Так же, как и двухминутные серии, - пояснил Бондарчук. - Но как продюсер я с этим работаю и повсеместно ищу молодых людей, кто занимается этим достаточно новым для страны жанром. Впереди планеты всей китайцы и американцы, но у нас молодежь уже скроллит микродрамы".

Международный форум креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" проходит 21-23 мая в Улан-Удэ. Организаторами выступают Минвостокразвития России, КРДВ и Республика Бурятия при поддержке ВЭБ.РФ.