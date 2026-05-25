Эвелина Хромченко раскрыла, как ей досталась роль в дубляже «Дьявол носит Prada»

Модный эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко в беседе с Лаурой Джугелии откровенно высказалась о том, как ей досталась роль в русском дубляже культового фильма «Дьявол носит Prada». Оказалось, что актриса Мерил Стрип стала для неё главным ориентиром.

Эвелина говорит, что стремилась укрепить позиции России в мире моды и мечтала приобщиться к творчеству любимой голливудской звезды.

«Мерил Стрип — гарант успеха любого фильма. Поэтому, когда она получила этот сценарий, я решила, что, если она согласится, фильм будет потрясающим, и я должна присоединиться к этому», — поделилась Эвелина.

Будучи опытным специалистом в области пиара, телеведущая сумела убедить зарубежных продюсеров, что её кандидатура идеальна для озвучивания главной героини. Она также пообещала, что её участие поможет привлечь внимание российской аудитории к картине.

Ранее сама Мерил Стрип рассказывала, что согласилась на роль Миранды Пристли только после того, как ей удвоили гонорар. Актриса была готова отказаться от съёмок и даже завершить карьеру при недостойных условиях оплаты труда, если бы условия не изменились.