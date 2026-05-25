Режиссер Стриженов рассказал, почему не снял жену в фильме «Любовь-морковь»

Режиссёр Александр Стриженов рассказал, что певицу и актрису Кристину Орбакайте пригласили на главную женскую роль в фильме «Любовь-морковь» из-за внешнего сходства с артистом Гошей Куценко.

Об этом он рассказал на творческой встрече со зрителями в рамках Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, передаёт NEWS.ru. По словам Стриженова, Куценко сразу рассматривали на главную мужскую роль, однако с поиском его экранной партнёрши возникли сложности.

«Нужна была артистка, похожая на него внешне», — отметил Стриженов.

Режиссёр добавил, что после обсуждений с продюсерами выбор остановили на Орбакайте. По его словам, это расстроило его жену Екатерину Стриженову, которая тоже является актрисой и рассчитывала на эту роль.

