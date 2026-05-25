Альфред Молина с радостью вернулся бы к роли Доктора Октавиуса

Актёр Альфред Молина, известный фанатам супергероики по роли Доктора Октавиуса в «Человеке-пауке 2» и «Человеке-пауке: Нет пути домой», рассказал, что готов вновь вернуться к своему персонажу. Конечно, если это потребуется.

Ещё Альфред рассказал о планах создателей сериала «Городок» выпустить три сезона шоу. Пока что вышел один, он доступен целиком на Netflix.

Нам ещё ничего не говорили, но я бы хотел, чтобы сериал продолжился. Насколько я помню, сценаристы упоминали, что планировали три сезона.

Сюжет «Городка» рассказывает о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе и проверить свои навыки, слабые места, которые дают о себе знать в возрасте.