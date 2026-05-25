Актер Николас Кейдж рассказал, почему на него обиделись режиссеры

Актер Николас Кейдж заявил, что режиссер Кристофер Нолан обиделся на него

Голливудский актер Николас Кейдж в интервью изданию The New York Times заявил, что режиссер Кристофер Нолан не отвечает на его звонки.

Николас Кейдж рассказал, что Кристофер Нолан перестал отвечать ему после того, как тот отказался сниматься в фильме «Бессонница» 2002 года. По словам актера, на него также обиделись Пол Томас Андерсон и Вуди Аллен, которые предлагали ему роли, но получили отказ.

«Большинство из них обижаются и не перезванивают. Со мной такое случалось миллион раз», — поделился Кейдж.

В январе съемки одного из эпизодов военного фильма Кейджа в ратуше лондонского боро Уолтем Форест сорвались из-за опасений по поводу нацистской символики.

Для съемок фильма «Операция «Стойкость» здание должно было быть увешано флагами со свастикой. Лента рассказывает об одноименной операции, предпринятой союзными войсками в 1944 году с целью ввести нацистскую Германию в заблуждение относительно характера и сроков проведения дня «Д» — штурма Нормандии.

Совет боро одобрил проект при условии, что съемочная группа проконсультируется с жителями близлежащих районов и позаботится о том, чтобы «флаги и символика нацистской эпохи не были выставлены на всеобщее обозрение». Однако производство было перенесено на более ранний срок, и на консультации времени не хватило.