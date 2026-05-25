Дэвид Харбор рассказал, чему научился у детей на съемках «Очень странных дел»

Исполнитель роли шерифа в сериале «Очень странные дела» Дэвид Харбор вспомнил опыт работы с юными актёрами, сыгравшими основных персонажей шоу.

© Чемпионат.com

«Многие дети-актёры, с которыми я работал, очень артистичны и действительно знают, что делают. Отчасти их сила в том, что по своей сути они просто были детьми. Даже во время съёмок они пукали и делали такие вещи, что просто не верилось, что они могут так расслабленно вести себя перед камерой. Я только мечтал об этом — чтобы вот так ничего не стесняться».

Харбор также назвал съёмки первого сезона одним из самых чудесных периодов в своей жизни — и пошутил, что считает его лучшим, потому что тогда «выглядел более стройным».