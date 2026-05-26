Говорящие животные по количеству ролей в кино обогнали пожилых актрис

В фильмах, ставших кассовыми хитами, в четыре раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений»,

Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 2023, 2024 и 2025 годах, и обнаружили, что в пяти из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 — говорящие животные и другие сказочные существа.

В шести из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис: три роли забрал Крис Пратт, остальные — Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель.

Пятью фильмами с участием пожилых женщин, которые за три года вошли в топ-100 британского чарта, стали «Аллилуйя» (2023), «Моя большая греческая свадьба 3» (2023), «Книжный клуб: Новая глава» (2023), «Субстанция» (2024) и «Чумовая пятница 2» (2025).

Второй по кассовым сборам фильм 2025 года в Великобритании «Бриджит Джонс: Без ума от парня» мог бы войти в список, если бы его звезда Рене Зеллвегер была на три года старше.

Комментируя результаты опроса, 67-летняя актриса Эмма Томпсон (»Гарри Поттер», «Круэлла») напомнила, что женщины составляют половину населения и, становясь старше, заслуживают видеть истории о себе.

«Я хочу, чтобы больше фильмов было посвящено стареющим женщинам: мы привлекательны, с нами можно общаться, и нам давно пора быть в центре внимания. Пожилым женщинам не нужно разрешение, чтобы появиться на экране. Они уже есть в мире, кинематографу просто нужно наверстать упущенное», — считает она.

Благотворительный центр «За лучшее старение», проводящий кампанию «Возраст без ограничений», также провел опрос, чтобы оценить интерес аудитории к подобным историям.

Каждый шестой сказал, что с большей вероятностью пошел бы на фильм, если бы в нем играла главная роль пожилая женщина, а 33% заявили, что, по их мнению, было снято недостаточно фильмов с участием женщин старше 60 лет.