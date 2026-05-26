Лупита Нионго не собирается оправдываться за роль Елены Троянской в «Одиссее»

Обладательница премии "Оскар" Лупита Нионго ("12 лет рабства", "Маленькие чудовища", "Черная пантера") отреагировала на мощную волну критики в связи с ее назначением на роль Елены Троянской, самой прекрасной женщины в античной мифологии.

В интервью журналу Elle 43-летняя кенийско-мексиканская актриса сообщила, что полностью доверяет выбору режиссера "Одиссеи" Кристофера Нолана и отметила, что "красоту изобразить невозможно".

Нионго рассказала, что главной ее задачей было "понимание того, что скрывается за внешностью персонажа" (из-за которого, напомним, началась Троянская война. - Прим. "РГ") и предоставленная постановщиком версия "стала прекрасной опорой для этого".

Актриса добавила, что не собирается оправдываться за участие в картине:

"Согласна я с этим или нет, но критика будет всегда. Наш актерский состав представляет весь мир, и я не вижу смысла тратить время на свою защиту".

Также Нионго призналась, что не слышала о произведениях Гомера до того, как Нолан предложил ей роль и прошла "ускоренный курс" ознакомления с ними. Это обстоятельство кажется довольно странным, особенно с учетом того, что актриса окончила Йельскую школу драмы и Хэмпширский колледж, где древнегреческую классику изучают в обязательном порядке.

Ранее Илон Маск и другие правые активисты обвинили режиссера в несоответствующем канону кастинге, оскорбляющем бессмертное наследие Гомера - речь шла о нескольких персонажах, однако темнокожей Елене перепало больше всего медийных "тумаков".

"Крис Нолан утратил свою честность", - написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Мировая премьера "Одиссеи" состоится 17 июля.