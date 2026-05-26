Звезда «Вампиров средней полосы» Глеб Калюжный вернулся из армии

Популярный российский актер Глеб Калюжный ("Вампиры средней полосы", "14+", "За полчаса до весны") демобилизовался после года срочной службы в рядах Российской армии.

27-летний артист завершил службу в звании младшего сержанта. Известного на всю страну солдата встретили родственники, поклонники и коллеги, в том числе народный артист России Николай Добрынин - коллега Калюжного по картине "Дед Фомич", премьера которой состоится 2 июля.

Он назвал своего младшего товарища "простым, классным, веселым, открытым и добрым человеком" и рассказал, что во время службы актера отпускали на съемки прямо из части - в военной форме.

"Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить", - добавил Добрынин.

Ранее Калюжный назвал армейскую службу важным этапом в жизни молодых людей.

Актер ушел в армию 27 мая 2025 года. Служил он в 1-м отдельном стрелковом Семеновском полку - элитном подразделении Московского гарнизона, занимающемся охраной стратегических военных объектов, конвоированием подследственных и осужденных военнослужащих и другими задачами по обеспечению безопасности.

В марте того же года против Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). После этого он явился в Следственный комитет, дал объяснения, и дело было прекращено "за отсутствием состава преступления".

В апреле 2026 года артиста включили в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец" (ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ), обвинив его в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".