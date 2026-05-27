Актриса Светлана Брюханова рассказала, как вышла на «Скорую помощь» из декрета

Сериал «Скорая помощь» вышел на телеканале НТВ. Одну из главных ролей — фельдшера — сыграла Светлана Брюханова.

— Светлана, поделитесь впечатлениями от работы над картиной.

— Сниматься в «Скорой помощи» я начала еще лет пять назад. Тогда только родила и собиралась выходить из декрета. Когда ребенку было месяца четыре, написала агенту, что готова начать посещать кастинги. И буквально одни из первых проб выпали как раз на «Скорую помощь», на роль Любы. Ответа не было долго. Я подумала, что не утвердили. И вдруг пришла радостная эсэмэска. Начала читать сценарий, он мне очень понравился.

Когда же пришла на съемочную площадку, волновалась страшно, потому что был уже сложившийся коллектив, именитые актеры. И в первый же день — у меня сцена с Гошей Куценко. Он тут же стал помогать, мы начали что-то вместе придумывать. И я немножко выдохнула. Почувствовала, что меня никто не бросит, все поддерживали, как могли. Сейчас мы уже все как родные люди. Съемки продолжаются до сих пор.

— А насколько вам близка и понятна тема медицины?

— Меня почему-то интересует медицина еще со школы. Помню, однажды нашла дома пособие для медицинских вузов «Справочник хирурга». Без понятия, откуда оно взялось. Я прочитала от корки до корки. Некоторые главы даже по несколько раз. Настолько медицина затянула. И эти знания мне пригодились в «Скорой помощи».

На съемках я и роды принимала в машине, и накладывала шины, и плечи вправляла, и много еще чего. А сделать укол или поставить капельницу — это вообще на раз-два, совсем не проблема. А еще сразу по окончании театрального института я какое-то время трудилась администратором в стоматологической клинике. Тоже есть отношение к медицине. Тогда я сидела без актерской работы, были лишь эпизодические роли, за которые получала копейки. Нужен был постоянный доход. Приходилось крутиться, вертеться, как могла. А когда уезжала на кастинги, в клинике врала, как говорится, в открытую — мол, заболела, поэтому не выйду.

В итоге за прогулы была уволена, после того как уехала на пробы в картине «Возвращение Мухтар» и «Мухтар. Новый след».

— В целом не боитесь никакой работы?

— Абсолютно. И где я только не трудилась — и продавцом в колбасном отделе, и кладовщицей в магазине, и аниматором, и подрабатывала много в роли Снегурочки, и корреспондентом на кабельном телевидении. Но надоело бегать и брать интервью у звезд, захотелось чего-то большего.

Например, писать какие-нибудь материалы. Но для этого, мне сказали, надо «сходить» на журфак. И я это сделала. Окончила вуз, но уже в процессе обучения поняла, что журналистика все же не мое. И к другим профессиям я больше не возвращалась.

Когда начала сниматься в «Мухтаре», была уже всегда при постоянной работе. Съемки длились ведь целых семь лет.

— Ваша первая большая роль…

— Да, и в огромном проекте, который стал очень популярен. Народ этот фильм очень полюбил, и я получила многое. Когда на кастинге выбрали меня, это был космос. Я тогда просто решила попробовать себя в очередном кастинге. Не питала никаких надежд. Пробы длились долго. Никак не могли подобрать подходящую кандидатуру, и вдруг ею стала я. Мне тогда было 23 года. Настоящий подарок! На этом проекте тоже все поддерживали и терпели, если я иногда что-то забывала. Ведь тексты были на несколько страниц, еще и с милицейскими терминами. Я же играла следователя, капитана полиции.

— Персонажи вам достаются серьезные…

— Да уж. Так получается, что я то медик, то полицейский. Но мне нравится. Хотя никогда не думала, что будет это близко. Какое-то открытие. И режиссерам кажется, что я сильная женщина со стальным характером. Иногда прихожу на кастинги — делаю себе кудряшки, надеваю что-нибудь розовенькое. Думаю, может, пройду уже на какую-нибудь роль в ином амплуа, но бесполезно. Допустим, сыграю жену, которую обижает муж, но не берут. Говорят, что не представляют, чтобы я такое допустила.

— А какая вы в жизни?

— Я однолюбка. Как вышла замуж, со своей второй половинкой не ругаюсь совсем. С Васей познакомились еще в институте. Он за мной ухаживал, но ничего не срослось. Потом потерялись. Однако судьба нас все же свела спустя десять лет. Муж работал тогда режиссером на Первом канале и однажды случайно услышал знакомый голос, когда показывали «Мухтара». Обернулся и увидел на экране меня. Тут же побежал за компьютер, нашел в соцсетях. Приехал потом на мои съемки в Минск, и с тех пор больше не расставались. Прошло целых 12 лет.

— У вас есть сын. Какая вы мама?

— А мама я сумасшедшая. Сына обожаю. Стараюсь как можно больше времени проводить с ним. Даже в детский садик не стала отдавать. Я боюсь пропустить один день его жизни.

— А как еще предпочитаете проводить время, разумеется, помимо работы?

— У меня дома огромная библиотека. И читаю я жадно. Особенно фантастику, детективы и, конечно, классику. Часто обращаюсь к Толстому. И в планах охватить всего Пушкина. Недавно купила много томов. Берусь сейчас за них.

И еще хожу в театры. Самый любимый — имени Вахтангова. Но технически купить билеты туда непросто. Только их выкладывают, через 15 минут в наличии уже нет. Судя по всему, не только я обожаю этот театр. Я уже через знакомых прошу иногда билетики найти.

Еще нравятся постановки в МХТ имени Чехова. Я такой крайне дотошный зритель. Ценю настоящее искусство. И предпочитаю ходить на спектакли одна, чтобы быть наедине со своими мыслями, вырабатываю личное мнение. Лишь иногда беру с собой подругу.

ДОСЬЕ

Актриса Светлана Брюханова родилась 8 декабря 1987 года в городе Пушкино Московской области. В 2009 году окончила ГИТИС, но не стала служить в театре — получила второе высшее образование по специальности «журналистика». Долгое время работала телевизионным корреспондентом, также пробовала себя в модельном бизнесе. С 2007 по 2025 год сыграла в 26 фильмах.